В России спрогнозировали новую волну ажиотажного спроса на ипотеку

В ближайшие шесть месяцев не исключена новая волна ажиотажного спроса на ипотеку из-за сохранения текущих условий выдачи льготных жилищных кредитов. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на аналитика Дениса Стукалова.

Впрочем, это возможно при наличии у россиян нужной суммы на первоначальный взнос и успешно проданной вторичной квартиры, уточнил аналитик. По его словам, при сворачивании льготной ипотеки спрос населения на жилищные кредиты снизится.

На этом фоне число сделок на первичном и на вторичном рынках недвижимости в России должно заметно уменьшиться.

В пресс-службе Центробанка РФ «Газете.Ru» рассказали, что доля кредитов с просрочкой платежей от 90 дней (NLP 90+) в ипотеке в настоящее время находится на очень низком уровне. За десять месяцев 2023 года доля упала до 0,6%. Это на 0,1 процентного пункта ниже показателя начала года. В пресс-службе уточнили, что в будущем можно ожидать сокращения выдач рискованной ипотеки, благодаря повышению первоначального взноса по госпрограммам. В сентябре 2023 года минимальный первоначальный взнос по всем программам с господдержкой вырос до 20%, а по «Льготной ипотеке» (под 8% годовых) — дополнительно увеличился в декабре до 30% с 20%.

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