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Некоторые товары в России вывели из-под действия экспортных пошлин

Правительство РФ вывело ряд товаров из-под действия курсовых экспортных пошлин

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Александр Астафьев/РИА Новости

Курсовыми экспортными пошлинами не будут облагаться лекарственные препараты и фармацевтические субстанции, бытовые изделия из металлов, зефир, свекловичный жом и соевый белковый концентрат. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства РФ.

Исключение из-под действия курсовых пошлин подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также в списке — отдельные виды угольной продукции, инструменты для бурения, прессования и других операций, химическая продукция.

В сообщении уточняется, что от сборов освобождаются прежде всего три категории товаров — зависимые от импортных компонентов, высокого передела и сопутствующих продуктов производства. Кроме того, из-под действия пошлин выведены так называемые малоценные товары с общей таможенной стоимостью не более €200. Это сделано для поддержки малого и среднего бизнеса в России, уточняется в сообщении.

Гибкие экспортные пошлины были приняты в России в качестве временной меры для защиты внутреннего рынка. Сбор действует с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса рубля. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю.

Ранее Путин подписал закон о праве правительства снижать пошлины на экспорт в ряд стран.

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