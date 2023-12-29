Правительство РФ утвердило льготы для бизнеса в СЭЗ в новых регионах

Льготы для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах будут действовать до конца 2050 года. Об этом говорится на сайте Правительства России.

«Значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что для участников СЭЗ предусмотрены преференции, в том числе особый режим налогообложения и уплаты страховых взносов, которые будут действовать до 31 декабря 2050 года

В рамках государственной программы «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» в новые регионы будут направлены субсидии из бюджета для выполнения работ в восьми направлениях, в число которых входят создание дорожной и коммунальной инфраструктуры, строительство домов и создание современной городской среды.

В то же время восстановительные работы в новых регионах продолжаются. Так, всероссийским студенческим корпусом спасателей (ВСКС) было восстановлено 89 объектов и собрано 19 288 тонн гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что в новых регионах России создадут общественные пространства.