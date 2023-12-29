Wildberries намерен увеличить комиссию для продавцов электроники

Маркетплейс Wildberries с 8 января увеличит комиссию для продавцов электроники в среднем на 5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В Wildberries пояснили, что продавцы вносят различную комиссию, в том числе внутри категории «Электроника». В течение 2023 года комиссия на некоторые товары этой категории снижалась, на какие-то позиции — до 0,1%.

«Комиссия на продажу электроники и бытовой техники вырастет, остальные категории товаров изменения не затронут. В среднем рост комиссии составит 5%, при этом на пятую часть товаров комиссия вырастет на 2% (например, мониторы, фотоаппараты, объективы, геймпады и др), а на десятую часть — не изменится», — поделились в пресс-службе.

Представители маркетплейса добавили, что товары в категории «Электроника» являются технически сложными устройствами и требуют особых условий работы с ними.

До этого ТАСС сообщало, что Wildberries протестирует кнопку отмены покупки сразу после заказа. Функция будет доступна на сайте и в мобильном приложении с января наступающего года.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские маркетплейсы создадут Ассоциацию цифровых платформ.