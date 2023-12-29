Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Wildberries намерен увеличить комиссию для продавцов электроники

Wildberries с 8 января увеличит комиссию для продавцов электроники на 5%

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Маркетплейс Wildberries с 8 января увеличит комиссию для продавцов электроники в среднем на 5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В Wildberries пояснили, что продавцы вносят различную комиссию, в том числе внутри категории «Электроника». В течение 2023 года комиссия на некоторые товары этой категории снижалась, на какие-то позиции — до 0,1%.

«Комиссия на продажу электроники и бытовой техники вырастет, остальные категории товаров изменения не затронут. В среднем рост комиссии составит 5%, при этом на пятую часть товаров комиссия вырастет на 2% (например, мониторы, фотоаппараты, объективы, геймпады и др), а на десятую часть — не изменится», — поделились в пресс-службе.

Представители маркетплейса добавили, что товары в категории «Электроника» являются технически сложными устройствами и требуют особых условий работы с ними.

До этого ТАСС сообщало, что Wildberries протестирует кнопку отмены покупки сразу после заказа. Функция будет доступна на сайте и в мобильном приложении с января наступающего года.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские маркетплейсы создадут Ассоциацию цифровых платформ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами