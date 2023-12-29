Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Добыча российской нефти по итогам 2023 года снизится на 2%

Минэнерго РФ: добыча нефти по итогам 2023 года снизится до 523 млн тонн

close
100%
Charlie Riedel/AP

Добыча нефти по итогам 2023 года снизится на 2% по сравнению с 2022 годом — до 523 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго Николая Шульгинова.

«Можем назвать ожидаемый [прогноз]. 523 млн тонн, чуть меньше может будет», — пояснил Шульгинов.

До этого данные торгов биржи ICE свидетельствовали, что стоимость нефти сорта Brent превысила $81 за баррель впервые с 1 декабря.

На прошлой неделе Brent вырос на 3%, что стало максимальным ростом за два месяца. Поддержку ценам оказывает ряд инцидентов в Красном море на этой неделе.

Министр иностранных дел государства Сильви Байпо-Темон сообщила, что Центральноафриканская Республика (ЦАР) ведет переговоры с РФ по вопросу поставок российских нефтепродуктов на территорию страны.

Она отметила, что сама внимательно не следила за ходом переговорного процесса, но отказалась раскрывать подробности.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами