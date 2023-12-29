Добыча российской нефти по итогам 2023 года снизится на 2%

Добыча нефти по итогам 2023 года снизится на 2% по сравнению с 2022 годом — до 523 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго Николая Шульгинова.

«Можем назвать ожидаемый [прогноз]. 523 млн тонн, чуть меньше может будет», — пояснил Шульгинов.

До этого данные торгов биржи ICE свидетельствовали, что стоимость нефти сорта Brent превысила $81 за баррель впервые с 1 декабря.

На прошлой неделе Brent вырос на 3%, что стало максимальным ростом за два месяца. Поддержку ценам оказывает ряд инцидентов в Красном море на этой неделе.

Министр иностранных дел государства Сильви Байпо-Темон сообщила, что Центральноафриканская Республика (ЦАР) ведет переговоры с РФ по вопросу поставок российских нефтепродуктов на территорию страны.

Она отметила, что сама внимательно не следила за ходом переговорного процесса, но отказалась раскрывать подробности.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.