Курс доллара вырос до 89,74 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов в пятницу вырос на 37,75 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 89,74 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро в это же время подешевел на 26,25 коп., до 99,36 руб.

В свою очередь курс юаня к рублю вырос на 0,05 коп. и составил 12,601 руб.

28 декабря курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 19 декабря. Курс евро в ходе торгов в четверг на Московской бирже опустился ниже 100 рублей впервые с 21 декабря.

До этого руководитель центра экономических стратегий Дмитрий Заворотный высказывал мнение, что рост курса доллара и евро обусловлен оттоком американских денежных единиц из России и нежеланием крупных компаний, занимающихся экспортом, ввозить в страну валюту.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова прогнозировала, что курс доллара в 2024 году вряд ли снизится до 60 рублей. По ее мнению, курс доллара в пределах от 85 от 90 рублей является «близким к истине» в 2024 году.

Ранее аналитик спрогнозировал повышенную волатильность рубля с 25 по 29 декабря.