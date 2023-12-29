В РФ ожидают рост рынка страхования автомобилей на 20%

В России ожидают рост рынка страхования автомобилей на 20%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора группы рейтингов фининститутов АКРА Алексея Бредихина и его заместителя Аллу Борисову.

Отмечается, что по итогам 2024 года рынок страхования автомобилей вырастет на 20%, то есть прирост премий по автострахованию увеличится до 730-740 миллиардов рублей. Согласно прогнозу агентства, этот сегмент страхового рынка — единственный, который покажет положительную динамику в 2024 году.

В АКРА пояснили, что положительная динамика в сфере автострахования обусловлена большим количеством проданных автомобилей, чем в 2022 году. Тогда российский автомобильный рынок испытал рекордное падение в истории продаж.

До этого председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов говорил «Газете.Ru», что страховым компаниям нельзя разрешать увеличивать сроки ремонта автомобилей в рамках договоров «автогражданки».

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.