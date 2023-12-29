Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В РФ ожидают рост рынка страхования автомобилей на 20%

АКРА: рынок страхования автомобилей в 2024 году вырастет на 20 процентов

close
100%
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

В России ожидают рост рынка страхования автомобилей на 20%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора группы рейтингов фининститутов АКРА Алексея Бредихина и его заместителя Аллу Борисову.

Отмечается, что по итогам 2024 года рынок страхования автомобилей вырастет на 20%, то есть прирост премий по автострахованию увеличится до 730-740 миллиардов рублей. Согласно прогнозу агентства, этот сегмент страхового рынка — единственный, который покажет положительную динамику в 2024 году.

В АКРА пояснили, что положительная динамика в сфере автострахования обусловлена большим количеством проданных автомобилей, чем в 2022 году. Тогда российский автомобильный рынок испытал рекордное падение в истории продаж.

До этого председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов говорил «Газете.Ru», что страховым компаниям нельзя разрешать увеличивать сроки ремонта автомобилей в рамках договоров «автогражданки».

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами