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Турецкая лира обвалилась на решении правительства страны

Курс турецкой валюты обвалился ниже 29,4 лиры за доллар впервые в истории

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Depositphotos

Курс турецкой лиры в моменте упал на 0,2% и торговалась на уровне 29,47 за доллар США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:46 мск курс турецкой валюты перешел к укреплению и достиг отметки 29,4 лиры за доллар США. Падение курса произошло на фоне решения правительства Турции о существенном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2023 год — на 49%, до 17002 лир ($578).

Аналитики инвестбанков Goldman Sachs и Morgan Stanley предупреждают, что столь значительный рост МРОТ может вынудить Центробанк Турции еще больше ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы сдержать инфляцию.

«Есть потенциал для очень сильного роста турецких активов в 2024 году, если они будут придерживаться разумной экономической политики, но инвесторы будут настороже из-за возможного популистского поворота Эрдогана перед выборами», — считает портфельный управляющий William Blair International Даниэль Вуд.

Ранее президент Турции увольнял глав Центробанка за попытки сдержать инфляцию, отмечает Вуд. Однако на этот раз, по словам высокопоставленных чиновников, Эрдоган полностью поддерживает политику жесткой борьбы с инфляцией.

Глава казначейства MUFG Bank Turkey Онур Ильген также предупреждает, что резкий рост минимальной зарплаты создаст дополнительное инфляционное давление в Турции.

За этот год турецкая лира стала второй худшей валютой среди развивающихся рынков, уступив только аргентинскому песо. С начала года лира подешевела к доллару примерно на 36,5%.

До этого экономист рассказал, стоит ли сейчас покупать гонконгский доллар и юань.

Ранее пакистанская рупия возглавила рейтинг мировых валют.

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