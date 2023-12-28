Россия приблизилась к экспорту свинины в Китай

Россельхознадзор совместно с Главным таможенным управлением Китая согласовал ветеринарный сертификат на экспорт свинины из России в КНР. Об этом сообщается на сайте службы.

Как отмечается, это еще один шаг к открытию китайского рынка для российской свинины.

В настоящее время Россельхознадзор ожидает результаты оценки системы ветеринарного надзора при производстве свиноводческой продукции, проведенной представителями ГТУ КНР.

До этого стало известно, что вопрос об открытии экспорта свинины для российских поставщиков в Китай был поднят в ходе визита премьер-министра Михаила Мишустина в КНР с 22 по 24 мая.

«Китайский таможенный комитет и Россельхознадзор в постоянном диалоге по открытию поставок свинины из РФ. В рамках майского визита Михаил Владимирович (Мишустин) эту тему также поднимал. Переговорный процесс продолжаем», — прокомментировала тогда ситуацию вице-премьер Виктория Абрамченко.

По данным Минэка РФ поставки свинины в Китай из России могут начаться уже в апреле мае 2024 года.

Ранее Китай ввел новые правила торговли стратегическими товарами.