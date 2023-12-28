В Германии заблокированы все подсанкционные активы РФ

Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на сумму €4,1 млрд в рамках санкций ЕС. Об этом заявил представитель ведомства, передает ТАСС.

По его словам, заморожены все активы, подпадающие под санкции, — деньги и ресурсы физлиц, а также заблокированы активы ЦБ РФ.

Ранее Генпрокуратура Германии подала запрос на изъятие €720 млн российских активов. Решение о начале судебного производства пока не принято.

В начале декабря Еврокомиссия утвердила создание системы блокирования доходов от замороженных российских активов. До этого Еврокомиссия оценила доходы РФ от замороженных активов за 4 года в €15 млрд.

ЕК планирует использовать замороженные российские активы в несколько стадий — в первую очередь, будет произведен перевод чистых доходов в бюджет ЕС на 2024-2027 годы. Затем полученная прибыль от замороженных активов будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом.

Ранее институты ЕС согласовали введение уголовной ответственности за нарушение санкций.