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Абрамович подал иск против банка в Израиле, отклонившего пожертвование

Globes: Абрамович судится с банком в Израиле, отклонившим пожертвование

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Global Look Press

Миллиардер Роман Абрамович вместе с израильской благотворительной организацией ЗАКА подали иск против банка «Мизрахи-Тефахот», который отказался принять пожертвование от предпринимателя из-за введенных против него санкций ЕС, пишет израильское издание Globes.

В публикации говорится, что предприниматель намеревался перевести пожертвование на сумму 8 млн шекелей ($2,2 млн по текущему курсу) в пользу ЗАКА, на финансирование поисково-спасательных работ этой НКО, которые идут после нападения на Израиль палестинских радикалов из сектора Газа 7 октября.

Авторы пишут, что банк отказался принять этот перевод, так как в отношении Абрамовича введены санкции ЕС и Великобритании.

Предприниматель настаивает, что, являясь израильским гражданином, он должен получить одобрение от банка на эту операцию.

Издание отмечает, что Израиль не вводил против него санкций, также миллиардер не находится под санкциями США.

Адвокаты предпринимателя заявляют, что позиция банка «ошибочна и не имеет никакого законного основания», пишет издание.

До этого Абрамович в одном из элитных ресторанов Турции оставил официанту заведения впечатляющие чаевые.

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