«Молдовагаз» вынудили закупать газ у определенной компании

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение, обязывающее национальную газовую компанию «Молдовагаз» закупать газ в период с января по апрель 2024 года у государственной энергетической компании Energocom. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно опубликованному на сайте правительства Молдавии решению, «Молдовагаз» должна будет купить у Energocom 451 млн кубометров газа по цене около 550 евро за 1000 кубометров. Договор должен быть заключен до 29 декабря 2023 года.

Кроме того, согласно документу, весь газ, полученный «Молдовагазом» от российского «Газпрома» в I квартале 2023 года в объеме 689,7 млн кубометров, должен быть поставлен в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику. Предполагается, что этот газ будет использован для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС.

В Молдавии уже около двух лет действует режим чрезвычайного положения, позволяющий властям обязывать «Молдовагаз» закупать весь газ у Energocom. В то же время между «Молдовагазом» и «Газпромом» действует пятилетний контракт. Ожидается, что после завершения режима ЧП в конце 2023 года «Молдовагаз» продолжит закупать газ у Energocom как минимум до конца отопительного сезона.

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