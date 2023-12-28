Банк России заявил о росте международных резервов

Международные резервы России за неделю увеличились на $5,5 млрд и достигли $593,4 млрд на 22 декабря 2023 года. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.

Регулятор объяснил динамику положительной переоценкой. По состоянию на 15 декабря, объем резервов составлял $587,9 млрд.

За прошедший месяц валютные резервы увеличились на 3,06% — до $440,475 млрд. Стоимость монетарного золота в резервах выросла на 2,15% и достигла $151,878 млрд.

После введения санкций против России страны Запада заморозили более половины российских резервов. Тем не менее, они продолжают пополняться за счет экспортных поступлений и других операций.

Рано или поздно замороженные на Западе российские активы придется возвращать, считает исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов. В Еврокомиссии неоднократно заявляли об изучении возможного использования резервов ЦБ России на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует. Кроме того, юридическая служба Евросоюза констатировала, что «никто не знает, где находятся 86% замороженных активов РФ».

Ранее глава финразведки РФ сообщил Путину о предотвращении незаконного вывода ₽320 млрд.