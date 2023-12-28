Правительство РФ подготовит допмеры по повышению зарплат учителей

Правительство РФ подготовит дополнительные меры по повышению зарплат учителей. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, прежде всего речь идет о повышении зарплат в отстающих регионах. Мишустин пообещал допмеры после поручения президента увеличить оплату труда педагогов.

Премьер поручил четко прописать обязанности классных руководителей и обеспечить приток молодых кадров в профессию. Он отметил важность привлечения молодых преподавательских кадров и внедрения мер поддержки для них.

По словам Мишустина, правительство изучит лучшие региональные практики работы учителей, чтобы распространить их на всю страну. Реализация мер позволит повысить качество образования в России, считает премьер.

До этого стало известно, что в России в 2023 году наибольший рост зарплат зафиксирован у строителей, наладчиков и официантов. За последний период доход строителей увеличился в среднем на 69%, достигнув более 82 тысяч рублей. Наладчики стали получать в два раза больше, средняя зарплата которых составляет более 114 тысяч рублей. Официанты также отметили рост в 43%, средний доход которых теперь составляет 42 тысячи рублей.

Ранее Путин призвал повышать зарплаты мужчинам-педагогам.