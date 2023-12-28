Зампред ЦБ Заботкин не исключил снижения ключевой ставки в 2024 году

Заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин в интервью телеканалу НТВ не исключил снижения ключевой ставки в следующем году. Но, по его словам, Банку России понадобится продолжительное время поддержания ставки на высоком уровне, исходя из текущей оценки.

«Вместе с тем октябрьский прогноз предполагает средний уровень ключевой ставки на 2024 год в диапазоне от 12,5% до 14,5%, что означает снижение. В какой момент оно начнется — зависит от скорости снижения инфляции и снижения инфляционных ожиданий»,— подчеркнул зампред ЦБ.

По его словам, от изменения ставки до ее отражения на инфляции пройдет от трех до шести кварталов. Заботкин напомнил, что цель ЦБ — инфляция на уровне 4%, а темпы роста цен в 7,5% сильно бьют по карману граждан и означают рост возможный рост процентных ставок. Зампред ЦБ сказал, что темпы роста кредитования в России будут ниже на 10-12% в следующем году по сравнению с этим годом.

15 декабря ЦБ в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов до 16% годовых, объяснив свое решение инфляционным давлением.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с вкладами, кредитами и курсом рубля после этого.