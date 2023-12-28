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Китайскую компанию внесли в список «спонсоров войны» на Украине

На Украине внесли производителя мотовездеходов Shandong Odes в список «спонсоров войны»

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Mark Schiefelbein/AP

Китайского производителя мотовездеходов Shandong Odes внесли в украинский список «спонсоров войны». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК).

Отмечается, что Shandong Odes производит квадроциклы и мотовездеходы. Компанию отнесли к спонсорам войны за продолжающуюся работу в России.

«НАПК внесло китайскую Shandong Odes в перечень международных спонсоров войны», — говорится в сообщении агентства.

До этого в пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины заявили, что внесли китайскую железнодорожную строительную корпорацию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список «международных спонсоров войны».

Компания из КНР продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали, что и стало основанием для внесения CRCC в перечень.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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