Китайскую компанию внесли в список «спонсоров войны» на Украине

Китайского производителя мотовездеходов Shandong Odes внесли в украинский список «спонсоров войны». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК).

Отмечается, что Shandong Odes производит квадроциклы и мотовездеходы. Компанию отнесли к спонсорам войны за продолжающуюся работу в России.

«НАПК внесло китайскую Shandong Odes в перечень международных спонсоров войны», — говорится в сообщении агентства.

До этого в пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины заявили, что внесли китайскую железнодорожную строительную корпорацию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список «международных спонсоров войны».

Компания из КНР продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали, что и стало основанием для внесения CRCC в перечень.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.