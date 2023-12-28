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ФАС раскрыла картель в сфере капитального ремонта

ФАС раскрыла картель в сфере капремонта многоквартирных домов на 2 млрд рублей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель в сфере капитального ремонта многоквартирных домов на 2 млрд рублей, передает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в пресс-службе, картельный сговор выявлен в результате проведения совместных контрольных мероприятий ФАС, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Российской Федерации и Следственного департамента МВД РФ.

Там заявили, что участники торгов договорились не снижать цену в закупках, осуществляемых Фондом капремонта многоквартирных домов Брянской области.

Семь предпринимателей и 39 организаций признали нарушившими антимонопольное законодательство при проведении ими 460 закупочных процедур. Нарушителям грозят оборотные штрафы, указали в ФАС.

В ведомстве добавили, что следственный департамент МВД завел уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 178 УК России об ограничении конкуренции.

До этого Федеральная антимонопольная служба РФ выявила картельный сговор на торгах по поставкам социально значимых продовольственных товаров в соцучреждения на сумму более 2,7 млрд рублей и возбудила дело.

Ранее в центре Петербурга рухнул жилой дом 1885 года постройки.

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