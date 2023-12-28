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Резервы ЦБ Турции достигли исторического максимума

Sabah: резервы ЦБ Турции достигли исторического максимума в $145,5 млрд

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Global Look Press

Резервы Центрального банка Турции достигли исторического максимума в $145,5 миллиарда, пишет газета Sabah.

«Резервы Центрального банка увеличились на $47 миллиардов с конца мая, достигнув исторического максимума в $145,5 миллиарда», — говорится в публикации.

21 декабря сообщалось, что Центральный Банк Турции принял решение повысить ключевую ставку с 40% до 42,5%.

Таким образом, учетная ставка достигла максимума за последние 20 лет. Большинство аналитиков отмечают, что прогнозировали повышение ставки лишь до 37%. Столь резкий ход ЦБ объяснили высоким уровнем внутреннего спроса в Турции на фоне инфляционного давления из-за геополитической ситуации. При этом власти надеются, что жесткие меры позволят взять рост цен под контроль.

Ранее аналитик спрогнозировал новый уровень ключевой ставки ЦБ РФ.

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