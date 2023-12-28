«Роснефть» получила награду конкурса «100 лучших товаров России»

Продукция предприятий «Роснефти» победила в конкурсе «100 лучших товаров России», сообщает пресс-служба компании.

Всего в конкурсе победили 36 видов продукции Ангарской нефтехимической компании, Ангарского завода полимеров, Новокуйбышевской НПЗ и других.

Также в конкурсе победили разные типы смазочных материалов и бензина, летнее и зимнее дизельное топливо, судовое топливо и другие товары.

В «Роснефти» отметили, что программа модернизации НПЗ позволила расширить ассортимент и улучшить качество выпускаемой продукции.

Статус победителя в конкурсе «100 лучших товаров России» дает право предприятиям маркировать свою продукцию «золотыми» и «серебряными» логотипами в течение двух лет.