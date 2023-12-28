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Курс доллара опустился ниже 90 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 19 декабря

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Алексей Майшев/РИА Новости

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 19 декабря. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 14:20 мск, доллар снижался на 1,43%, до 89,96 руб.

К 14:27 мск доллар замедлил снижение и находился на уровне 89,97 руб. (-1,42%).

Евро при этом теряет 1,07%, опускаясь до 100,09 руб., а юань снижается на 0,71%, до 12,645 руб.

До этого руководитель центра экономических стратегий Дмитрий Заворотный высказывал мнение, что рост курса доллара и евро обусловлен оттоком американских денежных единиц из России и нежеланием крупных компаний, занимающихся экспортом, ввозить в страну валюту.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова прогнозировала, что курс доллара в 2024 году вряд ли снизится до 60 рублей. По ее мнению, курс доллара в пределах от 85 от 90 рублей является «близким к истине» в 2024 году.

Независимый финансовый аналитик Константин Церазов заявлял в беседе с «Газетой.Ru», что в первом квартале 2024 года курс рубля к доллару, евро и юаню, вероятно, продолжит колебаться в широких диапазонах 88-95, 97-105 и 12,25-13,25 соответственно.

Ранее аналитик спрогнозировал повышенную волатильность рубля с 25 по 29 декабря.

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