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Вице-премьер оценил рост расчетов между Россией и Китаем

Чернышенко: Россия и Китай на 92% перешли на расчеты в национальных валютах

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Расчеты в национальных валютах в торговых отношениях России и Китая находятся на уровне 92%. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил долю расчетов. По его словам, это говорит о выстроенной странами независимой системе торговли.

Он подчеркнул, что товарооборот двух стран растет второй год подряд более чем на 25%. В прошлом году он вырос на 36%, а по итогам 2023 года сохраняется динамика роста на 26,7%. Это позволяет избежать рисков санкций со стороны Запада, считает Чернышенко.

Ранее вице-премьер отметил, что помимо торговли активно развивается гуманитарное сотрудничество, в частности перекрестные годы двух стран. Высокая доля расчетов в национальных валютах свидетельствует об эффективности торгово-экономического взаимодействия России и Китая, резюмировал Чернышенко.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что задача довести объем торговли между Китаем и Россией до $200 млрд выполнена с опережением. Си Цзиньпин отметил, что к концу нынешнего года объем торговли между странами составил $218,28 млрд. Китайский лидер подчеркнул, что поставленная пять лет назад им и президентом России Владимиром Путиным задача довести объем двусторонней торговли между Пекином и Москвой выполнена с опережением.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что развитие отношений России и Китая отвечает их интересам.

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