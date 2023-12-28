Инвестстратег заявил об окончании пика спроса россиян на валюту перед 31 декабря

Пик предновогоднего спроса населения на иностранные валюты под покупку импортных товаров и путешествия остался позади. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Он пояснил, что курс рубля в четверг укрепляется к доллару, несмотря на ценовую слабость нефти и окончание налогового периода в России.

«Также можно отметить продолжающееся снижение самого доллара к остальным валютам, на что указывает динамика индекса DXY, обновляющего минимумы с лета чуть выше 100 пунктов. С фундаментальной точки зрения рубль стабилизируют действие указа об обязательных продажах большей части экспортной выручки и эффект жесткой денежно-кредитной политики», — сказал Бахтин.

По его прогнозам, курс доллара на ближайшую перспективу составит 89,5-91,5 рублей.

По данным Мосбиржи на 14:16 мск, доллар стоит 90,1139 рубля. По сравнению с уровнем закрытия торгов среды американская валюта подешевела почти на 1,2 рубля.

Когда наиболее удачный момент для продажи долларов и евро — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России исключили доллар по 60 рублей в 2024 году.