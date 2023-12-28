Власти допустили новые траты из ФНБ в 2024 году

Министр финансов Антон Силуанов допустил дополнительные траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, к таким мерам придется прибегнуть, если цены на нефть снизятся ниже определенного уровня.

«Из ФНБ 1,3 триллиона рублей забираем деньги для баланса бюджета. С 2025 планируем, что этого трансферта из ФНБ не будет. Поэтому, наша задача, если денег не будет — будем брать из ФНБ», — пояснил Силуанов.

Он добавил, что на конец года ликвидная часть ФНБ — деньги, которые можно потратить — составит 4,7 триллиона рублей.

До этого вице-премьер Александр Новак заявлял, что в 2023 году нефтегазовые доходы российского бюджета составят около 9 трлн рублей.

По его словам, топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России составил валовый внутренний продукт в размере 27% и заработал до 57% от общей экспортной выручки.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.