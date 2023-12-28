Инвесторы разочаровались в перспективах китайской экономики и акций

Почти 90% денег, которые поступили в китайский фондовый рынок в 2023 году, покинули его на фоне сомнений в готовности Пекина стимулировать замедляющийся рост. Об этом сообщает Financial Times.

Пик инвестиций пришелся на август, когда в страну поступило $33 млрд. Однако с тех пор чистые иностранные вложения сократились на 87%, до $30,7 млрд, подсчитало издание.

Эксперты связывают отток с пессимизмом глобальных фондов в отношении перспектив второй экономики мира. Иностранцы продают активы с августа, когда проблемы с ликвидностью в недвижимости выявились после дефолтов developer Country Garden.

Индекс CSI 300 с начала года потерял более 15% в долларовом выражении. За декабрь чистый отток достиг $26 млрд на фоне регулирования игрового сектора и продаж акций Tencent и NetEase. Эксперты отмечают, что данные улучшаются, но иностранцы не верят в потенциал роста китайских акций.

Выход иностранцев облегчили выкупы акций компаниями и госбанками. Однако трейдеры говорят, что восстановление рынка под угрозой — в 2024 году ожидается минимальный приток иностранных средств с 2015 года.

В середине декабря аналитики сообщили об ослаблении экономической активности Китая.

Ранее эксперты отметили, что долговой кризис в Китае может обойтись региональным банкам в триллионы юаней.