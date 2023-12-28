Стало известно о росте портфеля крупнейших оборонных компаний

Портфель заказов крупнейших мировых оборонных компаний приближается к рекордному уровню после роста более чем на 10% за последние два года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анализ 15 производителей.

По данным издания, на конец 2022 года совокупный объем невыполненных заказов 15 крупнейших компаний достиг $777 млрд. За первые шесть месяцев 2023 года он достиг $764 млрд. Это объясняется продолжением размещения заказов со стороны правительств.

Наибольший рост был зафиксирован у южнокорейского производителя оружия Hanwha Aerospace. В период с 2020 по 2022 год количество невыполненных заказов выросло с $2,4 млрд до $15,2 млрд. Часть из них связана с Украиной. Объем заказов также вырос у немецкого концерна Rheinmetall: с $14,8 млрд до $27,9 млрд, отмечает издание.

До этого стало известно, что Япония может начать поставлять артиллерийские боеприпасы в Великобританию, предварительно изменив правила экспорта вооружений.

В первую очередь речь идет о снарядах калибра 155 мм. На территории Японии данные боеприпасы производятся по лицензии британской оборонной компании BAE Systems.

Ранее сообщалось, что США планируют сделать шаги по противодействию оборонному партнерству РФ и КНДР.