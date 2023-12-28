Российская экономика в годовом выражении в ноябре выросла

В обзоре министерства экономического развития Российской Федерации утверждается, что рост ВВП России замедлился в ноябре до 4,4% в годовом выражении после 5,1% в октябре, в январе — ноябре ВВП вырос на 3,3%. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По данным ведомства, за 11 месяцев 2023 года ВВП России превысил уровень 2022 года на 3,3% год к году.

По оценке министерства, в месячном выражении ВВП в ноябре вырос на 0,4% с исключением сезонного фактора (в октябре был рост на 0,3%).

В Минэкономразвития считают, что ВВП РФ в 2023 году вырастет на 2,8%.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что (валовый внутренний продукт) ВВП России по итогам 2023 года прибавит 3,5%, а также рост будет наблюдаться и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

14 декабря Путин заявил, что государственный внешний долг сократился с $46 млрд до $32 млрд. По данным ЦБ России, уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам второго квартала этого года впервые упал ниже 15%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.