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В России хотят разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос

Уполномоченный Титов предложил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос

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Depositphotos

Представитель по защите прав предпринимателей в России Борис Титов и Федерация рестораторов и отельеров предложили разрешить предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос, аналогично магазинам. Как пишет РБК, инициатива была направлена премьер-министру Михаилу Мишустину.

Предложение вызвано ограничениями, установленными действующим законодательством, которые требуют от рестораторов получения отдельной лицензии для продажи алкоголя.

Рестораторы также не имеют возможности продавать спиртные напитки без вскрытия потребительской тары, а торговля навынос вообще запрещена. Представители отрасли считают, что такие ограничения противоречат мировой практике и ограничивают возможности развития ресторанной индустрии. Они предлагают разрешить продажу алкоголя в ресторанах с учетом ограничений, применяемых к магазинам, таких как продажа только совершеннолетним и в определенные часы.

Представители отрасли уверены, что такая мера позволит увеличить доходность ресторанов и поддержать отечественных виноделов. Председатель Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов считает, что разрешение ресторанам продавать алкоголь является логичным шагом, который позволит им заработать дополнительные средства и удовлетворить потребности своих гостей.

До этого производители спиртного сообщили о резком повышении цен с 1 января. Повышение цен связано с ростом акцизов на алкоголь, подорожанием спирта, упаковки, логистики и других издержек. Например, ставка акциза на этиловый спирт в 2024 году вырастет на 4,9%, до 643 рублей за 1 литр. За последние 9 месяцев спирт подорожал уже на 7%, а к концу года ожидается еще 10% роста, пишет издание.

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.

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