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Силуанов заявил о превышении запланированных расходов бюджета в 2023 году

Силуанов объяснил превышение запланированных расходов бюджета ростом доходов

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что по итогам 2023 года доходы и расходы федерального бюджета превысят показатели, заложенные в законе. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам министра, показатели по доходам и расходам оказались выше, чем ранее планировалось. Поэтому раз увеличились доходы, то увеличились и расходы. Так, доходы в первую очередь от нефти и газа возросли на 3,1 трлн рублей. Расходы же в 2023 году по факту составили 32,2 трлн рублей при имевшемся плане в 29 трлн рублей.

Силуанов отметил, что общий объем расходов растет. Имеет место переструктурирование расходов, но это является нормальным процессом.

Министр особо подчеркнул, что инвестиционные и социальные расходы в стране практически сокращены не были. Текущие обязательства не сократились на 90%, а их некоторая оптимизация не имеет существенного значения.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что по итогам 2023 года российский федеральный бюджет не увеличил зависимость от нефтегазовых доходов по сравнению с предыдущими годами.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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