Аналитики назвали самые популярные среди россиян дискаунтеры

Большинство россиян — 7 из 10 — регулярно совершают покупки в магазинах с востребованным ассортиментом товаров по ценам ниже среднерыночных, причем 80% не сомневаются в качестве их товаров. К такому выводу пришли аналитики исследовательского холдинга «Ромир», изучившие отношение россиян к дискаунтерам и узнавшие, насколько регулярно граждане страны готовы приобретать в них продукты питания и другие повседневные товары.

По данным исследования, 73% респондентов регулярно (хотя бы раз в течение месяца) совершают покупки в дискаунтерах: около трети (27%) опрошенных посещают дискаунтеры несколько раз в месяц, 24% — раз в месяц и реже, 21% ходит в такие магазины раз в неделю, 19% — несколько раз в неделю, и 6% — ежедневно.

Чаще всего потребитель посещают магазины «Светофор», «Чижик» и «Доброцен». Причем «Чижик» стала единственным хард-дискаунтером с федеральным покрытием, который, по мнению покупателей, лидирует по двум ключевым параметрам: «качество товаров» и «доступность цен».

Меньше всего положительных оценок в отношении качества товаров получила сеть дискаунтеров «Светофор». А торговая сеть «Да!» заняла последнее место в рейтинге доступности цен, при этом большинство опрошенных (51%) отмечают у нее высокий уровень сервиса.

Выбор в пользу дискаунтеров 84% россиян делают из-за доступности цен, 62% ориентируются на возможность рациональнее расходовать свой бюджет, 42% — на близость к дому.

Аналитики уточнили, что покупатели в возрасте от 25 до 34 лет чаще других посещают дискаунтеры. При этом 91% респондентов не испытывает неловкости при совершении покупок в магазинах с низкими ценами.

Почти половина опрошенных (44%) полагают, что хорошие продукты не должны стоить дорого, четверть уверены, что дискаунтеры экономят не на качестве продукции, а на собственных издержках, а 17% респондентов считают, что по качеству представленных товаров дискаунтеры не уступают другим форматам магазинов, 10% отметили, что дискаунтеры экономят на всем.

Больше половины (62%) опрошенных отмечают, что современные дискаунтеры по уровню сервиса, чистоте помещений и качеству товаров не уступают магазинам других форматов.