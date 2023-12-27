Голикова заявила об отсутствии в России дефицита рабочей силы

В России отсутствует проблема дефицита иностранных рабочих. Об этом журналистам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Сейчас нет такой проблемы», —сказала Голикова.

Ранее в СМИ появлялась информация о сокращении числа трудовых мигрантов в России на фоне ослабления рубля и ужесточения миграционного законодательства.

Так, за первое полугодие 2023 года количество долгосрочных прибытий мигрантов снизилось на 50 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отмечали, что это усугубляет дефицит кадров в традиционных для мигрантов сферах занятости.

Кроме того, российские агрегаторы такси и рестораторы Москвы жаловались на нехватку водителей, поваров и официантов. Причинами назывались снижение реальных доходов из-за курса рубля и новые требования к легализации труда мигрантов.

До этого стало известно, что компаниям в России не хватает почти 5 млн сотрудников.

Ранее бизнес в России столкнулся с необходимостью удерживать сотрудников всеми силами.