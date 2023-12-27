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Мосбиржа начала расчет индексов бриллиантов

Мосбиржа начала расчет четырех индексов цен на бриллианты с 27 декабря

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Shutterstock/Martin Gillman

Московская биржа с 27 декабря начинает расчет и публикацию четырех новых индексов, связанных с торговлей бриллиантами. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Будут введены композитные индексы бриллиантового набора, а также индексы инвестиционных бриллиантов. Оба бенчмарка Мосбиржа будет рассчитывать в рублях и долларах еженедельно.

Для индексов бриллиантового набора выбраны тикеры MDIAMR и MDIAMD, инвестиционных бриллиантов — MDIAMR2 и MDIAMD2.

При расчете первых двух индексов будут учитываться данные о стоимости бриллиантов весом 0,3-1,99 карата круглой и фантазийной огранки. Для индексов инвестбриллиантов используют камни от 2 до 9,99 карата.

По словам Мосбиржи, исходные данные для расчета индексов будут предоставлять крупнейшие участники российского рынка бриллиантов. Исторические значения сформированы с 29 сентября 2022 года.

До этого сообщалось, что новые индексы цен на бриллианты планировалось запустить до конца осени. По предварительным подсчетам, с 3 октября индекс бриллиантового набора в рублях вырос бы на 47%, инвестбриллиантов - на 67%, по данным управляющего директора по монетизации данных Мосбиржи Анджея Аршавского.

Ранее Индия отменила мораторий на покупку алмазов.

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