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Германия установила рекорд по экспорту оружия

Германия увеличила экспорт оружия в 2023 году на 40%до €11,7 млрд

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rheinmetall-defence.com

Экспорт оружия из Германии в 2023 году достиг рекордных €11,71 млрд, что на 40% больше показателя за предыдущий год. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на ответ Министерства экономики ФРГ депутату Бундестага от партии «Левые» Севим Дагделен.

Более трети суммы экспорта в 2023 году (€4,15 млрд) было направлено на Украину. Далее в списке импортеров германского оружия следуют Норвегия, Венгрия, Великобритания, США и Польша.

Значительный рост экспорта оружия наблюдается в Израиле — €323,2 млн, что в 10 раз превышает показатель 2022 года, отмечает DPA.

Ранее Минэкономики Германии опубликовало отчет о поставках оружия за 2022 год. Согласно документу, в прошлом году были одобрены лицензии на экспорт вооружений на сумму €8,362 млрд, и большая часть этой суммы также предназначалась Киеву.

Россия ранее направляла странам НАТО ноты протеста в связи с поставками оружия Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с вооружениями для Украины станут законной целью. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя вооружения на Украину.

До этого стало известно, что Япония начнет консультации о передаче США в начале 2024 года зенитных ракет для Patriot.

Ранее в МИД России осудили экспорт ракет ПВО из Японии в США.

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