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В России назвали срок начала отгрузок СПГ с «Арктик СПГ-2»

Новак заявил, что первые отгрузки СПГ с «Арктик СПГ-2» начнутся в I квартале

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Первые отгрузки сжиженного природного газа с завода «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк» ожидаются в первом квартале 2024 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, первая очередь «Арктик СПГ 2» уже фактически начала работу. Это третий проект «Новатэка» по производству СПГ после «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 1». Новак также отметил, что в 2023 году Россия произведет около 33 млн тонн СПГ, что составит примерно 8% мирового рынка. К 2035 году производство может вырасти до 100 млн тонн, и Россия займет 15-20% мирового рынка СПГ.

Кроме того, в этом году было принято решение о строительстве завода СПГ мощностью 20 млн тонн в год в Мурманске. Он должен заработать к 2029-2030 годам, добавил Новак.

До этого вице-премьер рассказал об увеличении объема перевозок нефти по Севморпути. По данным Новака объем перевозок нефти по этому участку составил 1,5 млн тонн нефти.

Ранее Набиуллина рассказала, что при какой стоимости нефти ЦБ намерен покупать валюту.

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