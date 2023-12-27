В России назвали срок начала отгрузок СПГ с «Арктик СПГ-2»

Первые отгрузки сжиженного природного газа с завода «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк» ожидаются в первом квартале 2024 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, первая очередь «Арктик СПГ 2» уже фактически начала работу. Это третий проект «Новатэка» по производству СПГ после «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 1». Новак также отметил, что в 2023 году Россия произведет около 33 млн тонн СПГ, что составит примерно 8% мирового рынка. К 2035 году производство может вырасти до 100 млн тонн, и Россия займет 15-20% мирового рынка СПГ.

Кроме того, в этом году было принято решение о строительстве завода СПГ мощностью 20 млн тонн в год в Мурманске. Он должен заработать к 2029-2030 годам, добавил Новак.

До этого вице-премьер рассказал об увеличении объема перевозок нефти по Севморпути. По данным Новака объем перевозок нефти по этому участку составил 1,5 млн тонн нефти.

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