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Россияне стали чаще бронировать пятизвездочные отели по РФ на Новый год

Число бронирований отелей пять звезд по России на Новый год выросло на 33%

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Число бронирований россиянами размещений внутри страны на предстоящие каникулы в этом году выросло на 21% по сравнению с прошлым. При этом наибольшие темпы роста зафиксированы в отелях категории пять звезд – на 33% год к году. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса ондайн-бронирований «Островок.Ru».

В других категориях туристического жилья динамика спроса более умеренная: в альтернативных объектах размещения – апартаментах, гостевых домах, кемпингах и глэмпингах – рост спроса составил 24% относительно прошлого года, в отелях без звезд – 21%, в отелях четыре звезды – 19%, в отелях три звезды – 15%.

В топ-10 новогодних направлений по числу бронирований в этом году входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Эсто-Садок, Ярославль, Мурманск и Екатеринбург.

Из этих городов больше всего вырос спрос на размещение в Мурманске – на 66% относительно прошлого Нового года, а также в Екатеринбурге – на 41%. В Москве увеличение составило 34%, в Санкт-Петербурге – 31%.

Средняя стоимость забронированной ночи на новогодние праздники в этом году выросла на 18% и составила 6 250 рублей.

Самые дорогие бронирования туристы совершают в отелях категории пять звезд, где средняя цена за сутки в номере насчитывает 16 600 рублей. Следом идут глэмпинги – 14 200 рублей в среднем. В коттеджах сутки сейчас стоят 12 900 рублей, в кемпингах – 10 300 рублей, в гостиницах четыре звезды – 9 300 рублей в среднем.

Бронирования в трехзвездочных отелях и апартаментах находятся примерно в одном ценовом диапазоне – в среднем 5 700 рублей. В гостиницах без звезд показатель составляет 5 500 рублей, в гостевых домах – 5 400 рублей.

Ранее стало известно, за сколько туристы бронировали отели в 2023 году.

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