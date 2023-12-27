Глава «Газпрома» рассказал о поставках газа в Китай

Поставки российского газа в Китай в 2023 году будут в полтора раза выше, чем в прошлом году, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«В этом году поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году. А в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства», — сказал Миллер.

Он добавил, что в 2025 году поставки газа в Китай составят 38 млрд кубометров.

Миллер также рассказал, что 23 декабря 2023 года «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в КНР. Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 декабря на фоне растущего спроса со стороны Китая.

Кроме того Миллер заявил на встрече с президентом, что «Газпром» в 2024 году планирует выделить рекордную сумму в 270,3 млрд рублей на газификацию в Российской Федерации. Это на 33,5 млрд больше, чем в нынешнем году.

Тем временем Китай рассматривает возможность увеличения поставок газа РФ по «Силе Сибири» сверх проектной мощности. По словам Миллера, после достижения объемов поставок по газопроводу в 38 млрд куб. м в 2025 году нельзя исключать, что объемы поставки по «Силе Сибири» будут еще больше увеличены.

Ранее «Газпром» зафиксировал падение спроса на газ в Европе до уровня 1996 года.