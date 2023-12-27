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В России запустят полностью импортозамещенную «Ласточку» уже в этом году

РЖД запустят первую импортозамещенную «Ласточку» 28 декабря

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Российские железные дороги (РЖД) запустят первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка» с 28 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Электропоезд начнет курсировать между Екатеринбургом и Каменском-Уральским. Отмечается, что имя для нового поезда — «Финист» — выбрали народным голосованием.

В июле текущего года сообщалось, что холдинг «Синара — транспортные машины» (СТМ) представил на Тринадцатой международной промышленной выставке «Иннопром-2023» скоростной электропоезд «Ласточка» серии ЭС104, собранный полностью из российских комплектующих.

До этого генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров заявлял, что РЖД ожидает поставок полностью российского аналога электропоезда «Ласточка» во второй половине 2023 года.

Ранее в РЖД задумали использовать QR-коды при посадке пассажиров в поезд.

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