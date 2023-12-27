Эксперт прогнозирует падение цен на вторичное жилье в России

Цены на вторичное жилье в России могут снизиться в январе-феврале 2024 года. Такой прогноз в разговоре с aif.ru дал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его словам, из-за повышения ключевой ставки ЦБ до 16% и ужесточения условий льготных программ ипотека для покупки «вторички» стала менее доступной. В результате на этом сегменте рынка ожидается резкое снижение спроса.

«В январе-феврале ожидается снижение стоимости квадратного метра на рынке вторичного жилья. Сделок в этом сегменте станет гораздо меньше, а потребность в продаже объектов сохранится», — пояснил Ракута.

По его словам, в условиях низкого спроса и необходимости срочной продажи многие владельцы будут вынуждены снижать цену, чтобы избавиться от квартиры.

В то же время другой эксперт, Анастасия Уфимцева, считает, что благодаря скидкам застройщиков сейчас можно найти выгодные предложения на рынке новостроек. А высокую ставку по ипотеке в дальнейшем можно будет рефинансировать.

Она полагает, что летом 2024 года ЦБ может начать снижать ключевую ставку, и вслед за этим упадут ставки по ипотеке для «вторички». По мнению Ракуты, несмотря на текущие невыгодные условия по ипотеке, покупка квартиры по сниженной цене может быть оправданной.

До этого стало известно, что в России резко сократилось предложение вторичного жилья.

Ранее в Госдуме предрекли отмену льготной ипотеки в 2024 году.