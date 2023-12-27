Стало известно, за сколько туристы бронировали отели в 2023 году

Наибольшее число бронирований отелей по России туристы в 2023 году сделали в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В список наиболее популярных городов вошли Воронеж и Анапа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Яндекс.Путешествий».

Специалисты сервиса изучили данные бронирований в период с 1 января по 31 декабря и вычислили среднюю стоимость номера на сутки в наиболее востребованных у туристов городах. В Москве она составила 5200 рублей, в Санкт-Петербурге и Воронеже — по 5300 рублей. В Казани и Нижнем Новгороде средняя цена номера достигла 5700 рублей. Самые дешевые номера оказались в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге (по 4600 рублей в среднем), а также Краснодаре (4000 рублей). Самые дорогие — в Сочи и Анапе (6600 рублей и 7400 рублей соответственно).

Среди наиболее популярных у россиян городов за границей самые большие расходы в 2023 году на проживание были в Дубае. Средняя стоимость номера на сутки там достигла 18000 рублей в сутки. Траты на размещение в Ереване, Баку и Алмате превышали 9000 рублей, немного дешевле оказались номера в Ташкенте и Стамбуле. От 6000 рублей россияне отдавали за сутки в отелях Астаны, Минска и Гагры.

В Бресте аналогичные расходы оказались самыми небольшими — в среднем 5400 рублей за сутки.

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