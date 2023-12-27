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Новак ожидает увеличения объема перевозок нефти по Севморпути

Новак: перевозки нефти по Севморпути в 2023 году составили 1,5 млн тонн

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что объем перевозок нефти по Северному морскому пути в 2023 году составил 1,5 миллиона тонн. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«В этом году по Северному морскому пути было перевезено уже около 1,5 миллиона тонн нефти», — сказал Новак.

По его словам, объемы перевозок нефти по этому маршруту будут наращиваться, потому что он «очень выгодный» и примерно в два раза короче традиционных южных маршрутов.

Вице-премьер также подчеркнул, что на мировом рынке есть много желающих приобрести российские нефтепродукты. Он выделил Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию и Африку.

Также Новак заявил, что цена нефти марки Brent в 2024 году будет составлять $80-85 за баррель. По его словам, прогнозы были сделаны на основе оценок различных аналитических агентств и отечественных аналитических служб, работающих при Минэнерго РФ.

Ранее Набиуллина рассказала, что при какой стоимости нефти ЦБ намерен покупать валюту.

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