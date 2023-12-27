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В Госдуме предрекли отмену льготной ипотеки в 2024 году

Депутат Аксаков: льготную ипотеку могут отменить в 2024 году

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В России летом 2024 года могут отменить действие льготной ипотеки на новостройки, рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по бюджету и финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, вероятность того, что программу не будут продлевать после 1 июля следующего года, составляет 99%. Он отметил, что на данный момент разница в стоимости первичного и вторичного жилья составляет около 40%.

«Притом что в нормальный период она не превышала 10%. Поэтому нередки ситуации, когда люди, обращавшиеся за льготной ипотекой, выигрывали за счет относительно низких процентных ставок, но при этом теряли намного больше за счет повышенной стоимости самих квартир. Поэтому, на мой взгляд, досрочно программу никто закрывать не будет, — все-таки раз уж решили ее до лета следующего года продлить, надо это решение выполнить, — но вероятность, что после этого ее закроют, — 99%», — сказал парламентарий.

Однако он уточнил, что это не затронет те программы, которые рассчитаны на социально незащищенные категории населения.

27 декабря сообщалось, что Банк России с 1 марта 2024 года повысит надбавки к коэффициентам риска ипотечных кредитов. По данным пресс-службы регулятора, причина такого решения заключается в необходимости ограничить риск закредитованности российских граждан. Также в Центробанке напомнили, что с октября 2023 года уже ощутимо повысили макропруденциальные надбавки ипотечных кредитов.

Ранее эксперт предрек обвал спроса на новое жилье в 2024 году.

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