Новак рассказал о сроках начала реализации проекта газового хаба в Турции

Реализация проекта газового хаба в Турции может начаться в 2024 году. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам Новака, дорожная карта по проекту будет принята в ближайшее время. Участники проекта будут следовать ей для обеспечения начала его реализации.

«Будем надеяться, что следующий год будет началом реализации этого проекта», — сказал Новак.

Техническая делегация турецкой нефтегазовой компании Botaş в ближайшие дни прибудет в Петербург для проведения переговоров с руководством и специалистами компании «Газпром». Телеканал A haber сообщал, что все участники энергетического рынка республики «с нетерпением ожидают» открытия в 2024 году центра газовой торговли.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану создать на территории республики газовый хаб для поставок топлива в страны Европы.

Ранее Новак заявил, что нужно изучить предложение Ирана о создании газового хаба.