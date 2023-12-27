Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новак рассказал о сроках начала реализации проекта газового хаба в Турции

Новак: дорожную карту по проекту газового хаба в Турции примут в ближайшее время

close
100%
Александр Астафьев/РИА Новости

Реализация проекта газового хаба в Турции может начаться в 2024 году. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам Новака, дорожная карта по проекту будет принята в ближайшее время. Участники проекта будут следовать ей для обеспечения начала его реализации.

«Будем надеяться, что следующий год будет началом реализации этого проекта», — сказал Новак.

Техническая делегация турецкой нефтегазовой компании Botaş в ближайшие дни прибудет в Петербург для проведения переговоров с руководством и специалистами компании «Газпром». Телеканал A haber сообщал, что все участники энергетического рынка республики «с нетерпением ожидают» открытия в 2024 году центра газовой торговли.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану создать на территории республики газовый хаб для поставок топлива в страны Европы.

Ранее Новак заявил, что нужно изучить предложение Ирана о создании газового хаба.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами