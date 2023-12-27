В России ужесточат требования к ипотеке

Банк России с 1 марта 2024 года повысит надбавки к коэффициентам риска ипотечных кредитов. Об этом сообщили на сайте регулятора.

По данным пресс-службы, причина такого решения заключается в необходимости ограничить риск закредитованности российских граждан. Также в Центробанке напомнили, что с октября 2023 года уже ощутимо повысили макропруденциальные надбавки ипотечных кредитов. В частности, это коснулось сегмента с высоким значением показателя долговой нагрузки (ПДН) и с низким первоначальным взносом.

Но меры оказалось недостаточно. Поэтому в марте еще раз повысят надбавки к конфидентам риска для кредитов, у которых высокий показатель ПДН.

В Центробанке добавили, что в настоящее время наблюдается значительное ухудшение стандартов в ипотечном кредитовании. За два года доля кредитов выросла почти в два раза, что связано с быстрым ростом кредитования.

Тем временем стало известно, что россияне взяли за 10 месяцев 2023 года кредитов на 6 трлн рублей, доведя тем самым сумму своих долгов до 34,8 трлн рублей. В Центробанке пояснили, что причинами повального кредитования стали отложенный спрос, низкие ставки в начале года, опасения дальнейшего роста цен.

Примерно 60% всех кредитов пришлись именно на ипотеку. Эксперты обратили внимание на стремление клиентов банков поскорее оформить ипотечный кредит по прежним условиям.

Ранее Минфин и Банк России приступили к разработке индекса развития финансовой грамотности населения.