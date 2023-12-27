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Захарова высказалась о торговой войне против России

Захарова заявила о начале торговой войны Запада против России

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Запада начали против РФ масштабную торговую войну. Ее слова приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, что санкции — это не просто название того, что происходит, а способ реализации поставленных задач. Задачи и цели, по словам дипломата, сформулированы непосредственно в контексте «начала настоящей торговой войны, которую буквально объявил коллективный Запад».

Представитель МИД РФ уточнила, что в рамках 12-го пакета санкций против России Евросоюз ввел запрет на импорт российской алюминиевой продукции.

По словам Захаровой, санкции в очередной раз используются для нечестной конкурентной борьбы, в данном случае против России.

Совет Евросоюза в новом 12-м пакете санкций, в том числе, официально обязал экспортеров европейских товаров прописывать в контрактах условие о том, что их не будут реэкспортировать в Россию или другую страну с целью дальнейшего использования на российской территории. Требование вступит в действие для всех новых экспортных контрактов к 20 марта 2024 года.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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