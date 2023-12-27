Китай вернет импортные пошлины на российский уголь

Китай планирует вернуть со следующего года ввозные пошлины на российский уголь в размере от 3% до 6%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным поставщиков, три процента будут собирать с коксующегося и антрацитового угля, а шесть процентов — с энергетического. В настоящее время для них действуют нулевые пошлины, которые были введены в 2022 году.

Отмечается, что возврат пошлин на импорт угля в КНР затронет не всех — страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Австралия смогут по-прежнему поставлять уголь в Китай без ввозных пошлин, так как имеют соглашение о свободной торговле с Пекином.

До этого сообщалось, что «Российские железные дороги» (РЖД) заключили соглашения с регионами РФ о вывозе в следующем году порядка 100 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении. Согласно достигнутыми договоренностям, грузоотправители предъявят к перевозке каменный уголь на экспорт: из Кузбасса — 54,1 млн тонн, из Якутии — 26,3 млн тонн, из Бурятии — 8,5 млн тонн, из Хакасии — 6,5 млн тонн, из Иркутской области — 3,3 млн тонн, из Тывы — 0,65 млн тонн.

Ранее России предрекли снижение добычи угля.