В России назвали Индию и Китай основными партнерами по поставкам нефти и нефтепродуктов

Россия раньше почти не поставляла нефть и нефтепродукты в Индию, за два года ее доля в экспорте увеличилась до 40%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, основными партнерами России стали Китай, доля которого выросла примерно до 45-50%, и Индия, куда практически не было поставок.

При этом Новак отметил, что если в прежние времена Россия поставляла в страны Европы 40-45% свои нефть и нефтепродукты, то по итогам текущего года речь идет всего лишь о 4-5%.

На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по нацпроектам заявил, что Россия нарастила экспорт сырой нефти в 2023 году на 7% по сравнению с 2021 годом — до 250 млн тонн, несмотря на введенные в отношении страны санкции и попытки ограничить покупку российских энергоносителей.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.