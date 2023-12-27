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Россия в 2023 году сократила долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу

Новак: РФ сократит долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу до 4-5%

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Россия по итогам 2023 года поставит в страны Европы не более 4-5% своих нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил вице-премьер Александр Новак.

Новак уточнил, что в досанкционные времена речь шла о 40-45%.

При этом он добавил, что Россия, к примеру, раньше почти не поставляла энергоресурсы в Индию, но за последние два года ее доля в экспорте выросла до 40%.

На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по нацпроектам заявил, что Россия нарастила экспорт сырой нефти в 2023 году на 7% по сравнению с 2021 годом — до 250 млн тонн, несмотря на введенные в отношении страны санкции и попытки ограничить покупку российских энергоносителей.

При этом он отмечал, что Россия не собирается полностью прекращать экспорт энергоресурсов в Европу и в некоторые другие недружественные государства.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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