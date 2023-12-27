В Аргентине появятся новые купюры из-за высокой инфляции

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил о выпуске новых купюр номиналом в 20 и 50 тысяч песо на фоне высокой инфляции в стране. В интервью газете La Nación он отметил, что текущая ситуация с купюрами является настоящей пыткой, поскольку для осуществления наличных платежей необходимо носить с собой большое количество банкнот.

В настоящее время самая крупная купюра в Аргентине имеет номинал 2 тысячи песо, что позволяет приобрести менее двух килограммов сахара или риса. Однако для оплаты даже чашки кофе с булочкой в кафе двух тысяч песо недостаточно.

Новые купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо будут выпущены, чтобы улучшить ситуацию и облегчить наличные расчеты в стране. В настоящее время наиболее распространены купюры номиналом 500 и 1000 песо.

Хавьер Милей подчеркнул, что появление новых купюр является неизбежным и очевидным шагом в свете высокой инфляции. В ноябре инфляция в Аргентине составила 12,8%, а за 11 месяцев превысила 148%. Ожидается, что в декабре инфляция превысит 30%, так как правительство приняло жесткие меры для борьбы с кризисом, которые отразятся на показателях инфляции в следующем году и последующие месяцы.

Ранее новый президент Аргентины Хавьер Милей с битой в руках поздравил сограждан с Рождеством.