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Россиянам посоветовали, как выгодно взять кредит в 2024 году

Финансовый эксперт Глазков дал советы, как выгодно взять кредит в 2024 году

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Максим Блинов/РИА Новости

Несмотря на введенные Центробанком РФ ограничения и снижение доступности кредитов, резкого сокращения спроса на потребительские, автокредиты и другие подобные продукты ждать не стоит. С учетом любого сценария есть смысл оформить кредит до конца текущего года, сообщил эксперт «Сравни» Максим Глазков в беседе с RT.

Он отметил, что после декабрьского повышения ключевой ставки ЦБ России до 16% годовых банки начали отыгрывать удорожание денег, повышая процент по кредитам. Тоже самое продолжится и в 2024 году, уверен эксперт.

«Продолжится ужесточение лимитов по кредитам наличными и других требований к заемщикам. Если регулятор и планирует перейти к смягчению денежно-кредитной политики, то произойдет это не в ближайшей перспективе», — сказал Глазков.

По его словам, средние ставки по потребительскому кредиту в России держатся в районе 22-24% годовых. Однако даже при таких условиях в 2024 году не стоит полностью отказываться от кредитования, особенно если заем поможет решить насущную проблему или просто улучшить качество жизни, советует эксперт.

«А в случае смягчения денежно-кредитной политики государства и, как следствие, снижения ставок можно будет рефинансировать ранее полученный кредит с высокой ставкой», — добавил Глазков.

На днях глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятору стоило начать повышение ключевой ставки еще весной нынешнего года.

Ранее в Госдуме рассказали о новом требовании к россиянам при выдаче кредита.

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