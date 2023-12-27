Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РЖД вывезут из регионов 100 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении

В 2024 году РЖД вывезут на экспорт в восточном направлении около 100 млн тонн

close
100%
Depositphotos

«Российские железные дороги» (РЖД) заключили соглашения с регионами РФ о вывозе в следующем году порядка 100 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил холдинг.

Как говорится в сообщении, руководствуясь решениями правительства России, для обеспечения стабильной работы угольной отрасли и сбалансированности грузовых железнодорожных перевозок компания заключила с некоторыми регионами пакет соглашений, закрепляющие основные параметры по вывозу продукции в направлении Дальнего Востока.

Согласно достигнутыми договоренностям, грузоотправители предъявят к перевозке каменный уголь на экспорт: из Кузбасса — 54,1 млн тонн, из Якутии — 26,3 млн тонн, из Бурятии — 8,5 млн тонн, из Хакасии — 6,5 млн тонн, из Иркутской области — 3,3 млн тонн, из Тывы — 0,65 млн тонн.

В РЖД указали, что соглашения направлены на максимальное обеспечение потребности угольных предприятий в вывозе продукции железнодорожным транспортом. Документами закреплено поквартальное распределение объемов перевозок в данном направлении, исходя из планов проведения ремонтных и строительных работ на инфраструктуре.

До этого президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает ООО «Единая угольная компания РУ» совершить сделку по покупке 1,03 млрд обыкновенных акций компании «Русский уголь», принадлежащих кипрской компании Claverley Holding Limited.

Ранее России предрекли снижение добычи угля.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами