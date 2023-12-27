РЖД вывезут из регионов 100 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении

«Российские железные дороги» (РЖД) заключили соглашения с регионами РФ о вывозе в следующем году порядка 100 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил холдинг.

Как говорится в сообщении, руководствуясь решениями правительства России, для обеспечения стабильной работы угольной отрасли и сбалансированности грузовых железнодорожных перевозок компания заключила с некоторыми регионами пакет соглашений, закрепляющие основные параметры по вывозу продукции в направлении Дальнего Востока.

Согласно достигнутыми договоренностям, грузоотправители предъявят к перевозке каменный уголь на экспорт: из Кузбасса — 54,1 млн тонн, из Якутии — 26,3 млн тонн, из Бурятии — 8,5 млн тонн, из Хакасии — 6,5 млн тонн, из Иркутской области — 3,3 млн тонн, из Тывы — 0,65 млн тонн.

В РЖД указали, что соглашения направлены на максимальное обеспечение потребности угольных предприятий в вывозе продукции железнодорожным транспортом. Документами закреплено поквартальное распределение объемов перевозок в данном направлении, исходя из планов проведения ремонтных и строительных работ на инфраструктуре.

До этого президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает ООО «Единая угольная компания РУ» совершить сделку по покупке 1,03 млрд обыкновенных акций компании «Русский уголь», принадлежащих кипрской компании Claverley Holding Limited.

Ранее России предрекли снижение добычи угля.