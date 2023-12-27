В «Роскосмосе» назвали сроки выхода в безубыточность космической отрасли РФ

В ближайшие два-три года космическая индустрия России сумеет стать безубыточной. С таким предположением выступил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью «России 24».

«Окончательные итоги мы еще подведем, но, надеюсь, в ближайшие два-три года мы сумеем вывести отрасль в безубыточную, прибыльную, все те негативные тенденции, которые сопровождали, уйдут в прошлое», – сказал Борисов.

Он отметил, что общая выручка ракетно-космической индустрии РФ в 2023 году превысила показатель предыдущего года на 24 млрд рублей.

При этом Борисов добавил, что западные санкции серьезно повлияли на космическую отрасль России и привели к потерям экспортной выручки.

До этого глава корпорации сказал, что «Роскосмос» дорожит контактами с зарубежными партнерами, так как это важно для продолжения и сохранения пилотируемых программ.

В ноябре в «Роскосмосе» заявили о намерении тесно сотрудничать с частными космическими компаниями.

Ранее сообщалось, что два человека успешно завершили очный этап отбора в космонавты.